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Вратарь «Акрона» пропустит матч с ЦСКА

Сегодня, 08:29

Вратарь «Акрона» Александр Васютин не сыграет в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Он будет готов вернуться на поле после паузы на матчи сборных.

  • Васютин был заменен в перерыве матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), который состоялся 9 марта. Сообщалось, что у голкипера мышечное повреждение.
  • Место Васютина в воротах занял Сергей Волков, который сыграл за «Акрон» и в кубковой встрече со «Спартаком».
  • Матч «Акрон» – ЦСКА пройдет 16 марта и начнется в 13:00 мск.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Васютин Александр
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