Вратарь «Акрона» пропустит матч с ЦСКА

Вратарь «Акрона» Александр Васютин не сыграет в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Он будет готов вернуться на поле после паузы на матчи сборных.

Васютин был заменен в перерыве матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), который состоялся 9 марта. Сообщалось, что у голкипера мышечное повреждение.

Место Васютина в воротах занял Сергей Волков, который сыграл за «Акрон» и в кубковой встрече со «Спартаком».

Матч «Акрон» – ЦСКА пройдет 16 марта и начнется в 13:00 мск.