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    Александр Васютин - статистика

    #78 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Васютин
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 марта 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    25.02.2023 Был в запасе Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    17.02.2023 46' - 90' Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    14.02.2023 46' - 90' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
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