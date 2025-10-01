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Команды
Акрон
Александр Васютин
Статистика
€ 600 тыс
Александр Васютин - статистика
Акрон
4 марта 1995 (31)
#78 | Вратарь
190 см | 80 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
3 : 0
01.10.2025
Акрон
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 тур
Акрон
1 : 3
16.09.2025
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Локомотив
2 : 0
28.08.2025
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
1' - 120'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
Был в запасе
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