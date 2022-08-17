Александр Васютин - статистика
#78 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Васютин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Васютин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|46' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)