Губерниев тремя словами описал Талалаева

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Анлрея Талалаева.

Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«Считаю, что Талалаев не прав в этой ситуации. Конечно, надо быть сдержаннее. Однако он настолько хороший тренер, и там такой дружный коллектив, чего только стоит их празднование голов.

Думаю, несмотря на довольно серьезную дисквалификацию, команда справится. Не большой ли штраф? Во-первых, его можно оспорить. Во-вторых, закон есть закон.

Ну а так, Талалаев – красочка нашего футбола!» – заявил Губерние.