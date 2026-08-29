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Губерниев тремя словами описал Талалаева

29 августа, 13:09
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Анлрея Талалаева.

  • Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«Считаю, что Талалаев не прав в этой ситуации. Конечно, надо быть сдержаннее. Однако он настолько хороший тренер, и там такой дружный коллектив, чего только стоит их празднование голов.

Думаю, несмотря на довольно серьезную дисквалификацию, команда справится. Не большой ли штраф? Во-первых, его можно оспорить. Во-вторых, закон есть закон.

Ну а так, Талалаев – красочка нашего футбола!» – заявил Губерние.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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Феликс Михайлов
1787998706
Талалаев одним словом из трёх букв ответил гребцу.
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АК 68
1787999165
Лизнул, боится.
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Strig
1787999518
япона мать... губа не дура - а дурак!
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...уефан
1787999617
...наверное, пора Матч ТВ пригласить Николая Валуева в качестве комментатора-аналитика спортивных танцев на льду... Жгите, цуко...
Ответить
evgevg13
1788000298
Два брата
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Интерес
1788000507
Главное, что выходки Талалаева высвечивают всё ханжество нашего футбольно-околофутбольного сообщества.Все персонажи(известные и неизвестные), не отличающиеся в быту, общении в сетях и "на производстве", высоким уровнем культуры, деликатности-хамящие друг-другу,плюющие на окружающих и не брезгующие сквернословием и похабщиной, поддерживающие фанатов своих клубов, омерзительно реагирующих на неприятных им личностей, вдруг ,одномоментно, стали поборниками чистоты помыслов, речи и жестов. Уж не знаю, что это : надежда на лучшее, или размытая граница приличий, определяемая личными пристрастиями и симпатиями.
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Desma
1788000529
" красочка нашего футбола" Тогда уж КРАСОТКА нашего футбола. P.S. Чего с дуру не брякнешь...😅 Пора со Срач-тв на выход вместе с веслом.
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Anton1969
1788000836
Что-то от губошлёпа стало голубизной с розовым оттенком отдавать!
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Красногвардейчик
1788002669
Два быдлана....Губерниев и Талалай....гнать одного из эфира нужно, а другого из футбола
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