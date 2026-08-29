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Бубнов вынес вердикт «Зениту»

29 августа, 13:57
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» уже выбыл из чемпионской гонки и в этом сезоне будет бороться лишь за третьем место.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

– Это уже кризис. Я говорил ещe два года назад, что у них большие проблемы, несмотря на то, что они чемпионами были и второе место занимали.

Если уже Геннадий Сергеевич [Орлов] заговорил, что Барриос и Вендел – это не лидеры. Я когда прочитал – в ужасе был. Это уже кошмар.

Потом Дивеев… Не знаю, что он подразумевал, когда сказал, что «Спартак» – не конкурент.

Он прав в чeм? Я не знаю, он это понял или нет, что «Спартак» им не конкурент. «Спартак» – конкурент «Краснодару» за чемпионство, за золотые медали.

А вам конкурент… Вы даже не знаете, потому что это команда, которая будет бороться за третье место.

– Ну, сейчас это Махачкала, у которой девять очков.

– Да. Махачкала и ЦСКА. Вот вам кто конкуренты! В моeм понимании вы уже не боретесь за золото после пятого тура.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (15)
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Kollljan
1788001306
Не будем спешить. Сделаем выводы после 10-го тура.
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Красногвардейчик
1788002304
Потом Дивеев… Не знаю, что он подразумевал, когда сказал, что «Спартак» – не конкурент. ========================== Просто человек переходящий в Зенит, становится не тем кем он был раньше, хорошие люди, становятся плохими и алчными, Дивеев никогда не отличался интеллектом и раньше, а в Питере похоронил остатки разума совсем. Он говорит на публику, по методичке
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NewLife
1788002377
Как говорят японцы: "торопиза нада нету"😄
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Интерес
1788002590
Доктор лечит нас от кори, есть учительницы в школе; Бубнов Сашка знаменит тем, что сказочно бубнит.
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Интерес
1788002689
У нас цыплят по весне считают ныне.А прогнозы Бубнова пусть используют букмекеры.
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Юбиляр
1788002795
Вердикт давно известен и вынесен - ЗПРФ!!!🤣...
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Desma
1788003203
Нашёлся очередной народный заседатель.😇 P.S. Cаня, не дуркуй! Сходи с Геннадием Сергеевичем в церковь и отмоли прошлые грехи. Уж больно много у тебя их накопилось...
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DOOMSDAY
1788003205
Глупый прогноз. После 20 тура все будет ясно
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TOMSON
1788006120
Через Туров 10 вернемся к этому вопросу.
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boris63
1788009638
Ну Саня разошёлся не на шутку.
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