Бубнов вынес вердикт «Зениту»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» уже выбыл из чемпионской гонки и в этом сезоне будет бороться лишь за третьем место.
- «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
- Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
- Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».
– Это уже кризис. Я говорил ещe два года назад, что у них большие проблемы, несмотря на то, что они чемпионами были и второе место занимали.
Если уже Геннадий Сергеевич [Орлов] заговорил, что Барриос и Вендел – это не лидеры. Я когда прочитал – в ужасе был. Это уже кошмар.
Потом Дивеев… Не знаю, что он подразумевал, когда сказал, что «Спартак» – не конкурент.
Он прав в чeм? Я не знаю, он это понял или нет, что «Спартак» им не конкурент. «Спартак» – конкурент «Краснодару» за чемпионство, за золотые медали.
А вам конкурент… Вы даже не знаете, потому что это команда, которая будет бороться за третье место.
– Ну, сейчас это Махачкала, у которой девять очков.
– Да. Махачкала и ЦСКА. Вот вам кто конкуренты! В моeм понимании вы уже не боретесь за золото после пятого тура.