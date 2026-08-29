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  • Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина

Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина

29 августа, 13:39
6

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка объяснил уход из клуба Алексея Рыскина.

– Зачем вы уволили бывшего спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина? Многие не поняли этого решения.

У меня были на то свои веские основания. Без обновления клуб не выберется из замкнутого круга. Нам нужны свежие силы и независимый взгляд.

На должность спортивного директора приглашен Андрей Рудаков. Ранее он пять лет работал в тульском «Арсенале», где курировал селекцию, академию и трансферы.

Это опытный специалист с репутацией человека, который умеет выстраивать спортивную вертикаль и работать на результат. Уверен, его приход усилит нас на всех уровнях.

Сам Андрей Борисович уже приступил к работе, погрузился в процессы, и я вижу, что у нас с ним полное взаимопонимание.

  • Ростовчане набрали 5 очков в 5 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице лиги.
  • Клубу заблокировали счета из-за неуплаты налогов.
  • В связи с долгами по зарплате «Ростов» наказан трансферным баном.
  • Рыскин был спортивным директором с июня 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (6)
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1788000841
Чайка-это который создал в станице футбольный клуб, а потом его тра-та-та?Похоже, прорвался к высотам и готов ...что-то с "Ростовым" сделать.Посмотрим, не будем гадать,что сделает.
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Desma
1788002444
Ну, и что в тульском «Арсенале» населекционировал сей товарисч? Где Тула, а где Ростов, а Чайка?
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MaxRnD
1788002584
Комментарий удален пользователем
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ySS
1788010790
Крайне мутно всё происходящщее с ростовским футболом с приходом нового губера. Посмотрим к чему приведёт Слюсарь...
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