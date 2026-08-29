Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка объяснил уход из клуба Алексея Рыскина.
– Зачем вы уволили бывшего спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина? Многие не поняли этого решения.
– У меня были на то свои веские основания. Без обновления клуб не выберется из замкнутого круга. Нам нужны свежие силы и независимый взгляд.
На должность спортивного директора приглашен Андрей Рудаков. Ранее он пять лет работал в тульском «Арсенале», где курировал селекцию, академию и трансферы.
Это опытный специалист с репутацией человека, который умеет выстраивать спортивную вертикаль и работать на результат. Уверен, его приход усилит нас на всех уровнях.
Сам Андрей Борисович уже приступил к работе, погрузился в процессы, и я вижу, что у нас с ним полное взаимопонимание.
- Ростовчане набрали 5 очков в 5 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице лиги.
- Клубу заблокировали счета из-за неуплаты налогов.
- В связи с долгами по зарплате «Ростов» наказан трансферным баном.
- Рыскин был спортивным директором с июня 2017 года.