Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка объяснил уход из клуба Алексея Рыскина.

– Зачем вы уволили бывшего спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина? Многие не поняли этого решения.

– У меня были на то свои веские основания. Без обновления клуб не выберется из замкнутого круга. Нам нужны свежие силы и независимый взгляд.

На должность спортивного директора приглашен Андрей Рудаков. Ранее он пять лет работал в тульском «Арсенале», где курировал селекцию, академию и трансферы.

Это опытный специалист с репутацией человека, который умеет выстраивать спортивную вертикаль и работать на результат. Уверен, его приход усилит нас на всех уровнях.

Сам Андрей Борисович уже приступил к работе, погрузился в процессы, и я вижу, что у нас с ним полное взаимопонимание.