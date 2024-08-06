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  • Агент Васютина объяснил, почему вратарь не играет за «Акрон»

Агент Васютина объяснил, почему вратарь не играет за «Акрон»

6 августа 2024, 08:18
3

Агент новичка «Акрона» Александра Васютина Александр Дубровин рассказал, почему вратарь не играет за тольяттинский клуб.

– Почему Васютин не попадал в заявку в последних играх «Акрона»? У него травма?

– Да, у него небольшое повреждение. Поэтому его не включали в заявку. Сейчас вылечится и будет готов играть. Будет ли он готов уже на этой неделе? Не знаю. Здесь уже тренерский штаб «Акрона» определит. Но, думаю, что это будет скоро.

– Освоился ли уже Александр в «Акроне»? Какие у него эмоции от нахождения в тольяттинском клубе?

– Да, он давно уже освоился. Впечатления у него пока полностью положительные.

– Расстроен ли Васютин тем, что не на него сделана ставка?

– Это было абсолютно ожидаемо и нормально. Потому что Волков, можно сказать, вывел команду в РПЛ. Логично, что он начал сезон. А дальше уже как пойдет. Александр надеется, что ему предоставят шанс проявить себя.

  • Васютин провел два матча тольяттинцев в РПЛ на скамейке запасных, в двух последних играх вратарь не был включен в заявку команды.
  • 29-летний вратарь перешел в «Акрон» на правах свободного агента из «Зенита».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Акрон Васютин Александр
Комментарии (3)
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evgevg13
1722924157
Скамейка... Может иногда в Кубке поиграть. И всееее.
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paracetamol
1722938258
Волков, можно сказать, вывел команду в РПЛ, а сейчас, вроде, хочет затолкать её обратно, в пердив!
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zigbert
1722965320
Волков отличный вратарь и вряд ли он отдаст №1 Васютину.
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