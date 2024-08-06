Агент Васютина объяснил, почему вратарь не играет за «Акрон»

Агент новичка «Акрона» Александра Васютина Александр Дубровин рассказал, почему вратарь не играет за тольяттинский клуб.

– Почему Васютин не попадал в заявку в последних играх «Акрона»? У него травма?

– Да, у него небольшое повреждение. Поэтому его не включали в заявку. Сейчас вылечится и будет готов играть. Будет ли он готов уже на этой неделе? Не знаю. Здесь уже тренерский штаб «Акрона» определит. Но, думаю, что это будет скоро.

– Освоился ли уже Александр в «Акроне»? Какие у него эмоции от нахождения в тольяттинском клубе?

– Да, он давно уже освоился. Впечатления у него пока полностью положительные.

– Расстроен ли Васютин тем, что не на него сделана ставка?

– Это было абсолютно ожидаемо и нормально. Потому что Волков, можно сказать, вывел команду в РПЛ. Логично, что он начал сезон. А дальше уже как пойдет. Александр надеется, что ему предоставят шанс проявить себя.