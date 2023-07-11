Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»

«Зенит» планирует отдать в аренду вратаря Даниила Одоевского.

По информации «СЭ», 20-летний голкипер – главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита».

В аренду также может уйти выкупленный у «Пари НН» Никита Гойло. 24-летний вратарь может перейти в клуб из первой десятки РПЛ.