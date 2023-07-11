Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»

Да выгоните вы уже кержакова 2.0 и поставьте молодого воротчика, все равно много не пропускают.
«Зенит» планирует отдать в аренду вратаря Даниила Одоевского.
По информации «СЭ», 20-летний голкипер – главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита».
В аренду также может уйти выкупленный у «Пари НН» Никита Гойло. 24-летний вратарь может перейти в клуб из первой десятки РПЛ.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- В прошедшем сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах (401 минута).
- Клуб продлил контракт с игроком до 2027 года.