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    • Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»

    Назван главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита»

    «Зенит» планирует отдать в аренду вратаря Даниила Одоевского.

    По информации «СЭ», 20-летний голкипер – главный кандидат на аренду среди четырех вратарей «Зенита».

    В аренду также может уйти выкупленный у «Пари НН» Никита Гойло. 24-летний вратарь может перейти в клуб из первой десятки РПЛ.

    • Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • В прошедшем сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах (401 минута).
    • Клуб продлил контракт с игроком до 2027 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2023 22:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +749

      FCSpartakM 53 минуты назад

      Да выгоните вы уже кержакова 2.0 и поставьте молодого воротчика, все равно много не пропускают.

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      Рейтинг: +68353

      portero 2 часа назад

      Плохой выбор Семака, потомучто Пемак плохой тренер.... ему ещё воротчика бразилу и пусть бразилы сами играют как могут, Семак им мешать не будет....
      В итоге бразилы все забьют на игру как забил Вендел, пойдут курить бамбук....

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