Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение поставить в стартовый состав кубкового матча с «Динамо» вратаря Александра Васютина.

«Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе.

Отсутствие Мостового? У нас на этой позиции играет также Густаво Мантуан. Он хорошо выходит на замену. И когда у нас есть шанс сделать ротацию, мы ее используем. Мантуан физически готов. Определенного количества игровой практики ему не хватает, но после забитого мяча он в эмоциональном плане должен быть на подъеме», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».