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    Семак объяснил выбор Васютина на матч с «Динамо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение поставить в стартовый состав кубкового матча с «Динамо» вратаря Александра Васютина.

    «Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе.

    Отсутствие Мостового? У нас на этой позиции играет также Густаво Мантуан. Он хорошо выходит на замену. И когда у нас есть шанс сделать ротацию, мы ее используем. Мантуан физически готов. Определенного количества игровой практики ему не хватает, но после забитого мяча он в эмоциональном плане должен быть на подъеме», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 20:53
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