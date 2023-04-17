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    Два топ-клуба Швеции интересуются вратарем «Зенита»

    Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал об интересе к своему клиенту из Скандинавии.

    — Есть ли интерес к Васютину со стороны других клубов РПЛ?

    — В РПЛ, в принципе, у всех закрыты вратарские позиции. Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант.

    К сожалению, они зависимы от своих политических мировоззрений, ссылаются на то, что банки западных стран не готовы переводить деньги в Россию. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждет своего шанса.

    • Васютин – воспитанник «Зенита».
    • Он мечтает стать «первым номером» в команде.
    • Из аренды в «Юргордене» вратарь вернулся в конце ноября 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5907

      ySS 28 минут назад

      На тренировки приезжают посмотреть?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6199

      subbotaspartak 49 минут назад

      В швеции есть топ клубы?

      1
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