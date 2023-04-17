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Два топ-клуба Швеции интересуются вратарем «Зенита»

17 апреля 2023, 15:59
5

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал об интересе к своему клиенту из Скандинавии.

— Есть ли интерес к Васютину со стороны других клубов РПЛ?

— В РПЛ, в принципе, у всех закрыты вратарские позиции. Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант.

К сожалению, они зависимы от своих политических мировоззрений, ссылаются на то, что банки западных стран не готовы переводить деньги в Россию. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждет своего шанса.

  • Васютин – воспитанник «Зенита».
  • Он мечтает стать «первым номером» в команде.
  • Из аренды в «Юргордене» вратарь вернулся в конце ноября 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Васютин Александр
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1681737306
В швеции есть топ клубы?
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ySS
1681738561
На тренировки приезжают посмотреть?)
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derrik2000
1681740639
"Два ТОП-клуба Швеции"... Так понимаю, что можно писать, например, "Два ТОП-клуба Марокко" или, там, Гватемалы... ))) Да и о наших, когда читаю, что "два РОССИЙСКИХ ТОП-клуба интересуются...", ничего кроме смеха у меня не получается.
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zigbert
1681798348
И что они в нем могли разглядеть если в Зените он сидит в запасе?
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