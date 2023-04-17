Два топ-клуба Швеции интересуются вратарем «Зенита»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал об интересе к своему клиенту из Скандинавии.

— Есть ли интерес к Васютину со стороны других клубов РПЛ?

— В РПЛ, в принципе, у всех закрыты вратарские позиции. Есть большой интерес со стороны скандинавских клубов. Они следят и спрашивают. Я недавно разговаривал с двумя топ-клубами Швеции. И датские клубы следят. Для них это очень хороший вариант.

К сожалению, они зависимы от своих политических мировоззрений, ссылаются на то, что банки западных стран не готовы переводить деньги в Россию. Но пока Александр полностью сосредоточен на «Зените» и ждет своего шанса.