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    Агент Васютина прояснил будущее вратаря в «Зените»

    Александр Дубровин, агент голкипера «Зенита» Александра Васютина, оценил перспективы своего клиента в петербургском клубе.

    «В планах у Александра уехать на сборы с «Зенитом» и конкурировать за место в стартовом составе. Считаем, есть все шансы закрепиться в команде.

    Александр – практически единственный российский вратарь, который играл в этом году в еврокубках на хорошем уровне. Дальше будет зависеть от Сергея Богдановича [Семака] и тренерского штаба.

    Для Саши питерский клуб всегда был на первом месте. Во второй его приход, когда переходил из норвежского клуба, он проиграл конкуренцию и ушел в аренду.

    У Александра был один из лучших тренеров вратарей Северной Европы, который много работал над слабыми местами Саши. Сейчас он возвращается старше и увереннее. Надеемся увидеть его в воротах «Зенита».

    Вариант с «Юргорденом» обсуждался, но потом вмешалась политика. Во-первых, сейчас шведские клубы не могут приобрести игроков из России. Во-вторых, Саша отыграл в еврокубках, а в чемпионате играл другой вратарь, и мы не видим смысла там оставаться.

    Предложения от европейских клубов были еще летом и поступают сейчас. В основном все готовы говорить о бесплатном переходе, потому что из-за санкций не хотят платить. Логично, что «Зенит» не будет заниматься благотворительностью.

    В России конкретных предложений нет, пока только разговоры. Это клубы из РПЛ. «Юргорден» играл в Лиге конференций. Видели, как «Зенит» играл с «Мальме» – и примерно сопоставимый уровень. Александру бессмысленно переходить в клубы нижней части [таблицы РПЛ]», – заявил агент.

    • 27-летний Васютин – воспитанник «Зенита».
    • Он мечтает стать «первым номером» в команде.
    • Из аренды в «Юргордене» вратарь вернулся в конце ноября.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6104

      Давид59 6 часов назад

      Вроде как Ивана собирались домой в Бразилию отправлять. Значит всё получится.

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