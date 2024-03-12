Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат, считает, что красно-белым стоит присмотреться к кандидатуре Александра Мостового на роль главного тренера команды.

– Кто бы подошел на должность главного тренера «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Но могли бы уже и Мостовому дать попробовать поработать. Думаю, что пора. Мостовой ведь пока еще проходит обучение? Одно другому не мешает. Можно учиться и работать. Абаскаль, насколько я знаю, тоже учится. Уж лучше Мостовой пусть учится со «Спартаком», чем Абаскаль.

– То есть чисто формально обязанности главного тренера мог бы исполнять кто‑то другой?

– Наверное, да. В целом же, если есть кандидатура тренера, готового моментально включиться в работу, то, может, и стоит уже снять с должности Абаскаля. Потому что результаты действительно не очень хорошие, а от «Спартака» всегда ждут многого.