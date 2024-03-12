Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака»

    Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат, считает, что красно-белым стоит присмотреться к кандидатуре Александра Мостового на роль главного тренера команды.

    – Кто бы подошел на должность главного тренера «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Но могли бы уже и Мостовому дать попробовать поработать. Думаю, что пора. Мостовой ведь пока еще проходит обучение? Одно другому не мешает. Можно учиться и работать. Абаскаль, насколько я знаю, тоже учится. Уж лучше Мостовой пусть учится со «Спартаком», чем Абаскаль.

    – То есть чисто формально обязанности главного тренера мог бы исполнять кто‑то другой?

    – Наверное, да. В целом же, если есть кандидатура тренера, готового моментально включиться в работу, то, может, и стоит уже снять с должности Абаскаля. Потому что результаты действительно не очень хорошие, а от «Спартака» всегда ждут многого.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой ранее формально работал главным тренером только в медийном клубе.

    Новости по теме
    Медведев ответил на вопрос, заинтересует ли Джикия «Зенит»
    Рабинер поделился сведениями о возможной смене главного тренера «Спартака» 3
    Ловчев — о «Спартаке»: «Есть два тренера, которые могли бы все потянуть» 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1710230739
    Видимо затаил обиду на Спартак, Мостового можно порекомендовать, разве что врагу или от большой обиды ! (
    Ответить
    Cleaner
    1710230972
    Я ЗА Мостового! Пусть Саша продолжит ЭКСПЕРИМЕНТЫ над командой. Результаты будут еще круче, чем при Абаскале! А мы все дружно ПОРЖЕМ!!!...)))
    Ответить
    Каратель
    1710231052
    Пусть гранат попробует сначала мостового в роли своей жены...советчик мля
    Ответить
    Айболид
    1710231159
    Не надо , а то "Клинера" разорвёт от ржаки .
    Ответить
    алдан2014
    1710232374
    Хочется спросить тех кто на полном серьёзе предлагает Мостового в Спартак: у вас мозг есть? Или как у половины спортсменов лишь извилина одна?
    Ответить
    The only one
    1710232907
    Правильно! Пусть один раз обосрётся и заткнётся
    Ответить
    СпорЦмен
    1710233777
    Много скандалов ждут, Мостовой подходит. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+