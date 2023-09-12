Гранат назвал самого сильного футболиста России

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает самым сильным российским футболистом.

– Если у Головина будут хорошие предложения от других европейских клубов, то ему обязательно стоит попробовать свои силы там. На данный момент он является одним из лидеров «Монако».

– Головин – самый сильный российский футболист?

– Да. Я не вижу игроков сильнее его.