Гранат назвал самого сильного футболиста России

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает самым сильным российским футболистом.
– Если у Головина будут хорошие предложения от других европейских клубов, то ему обязательно стоит попробовать свои силы там. На данный момент он является одним из лидеров «Монако».
– Головин – самый сильный российский футболист?
– Да. Я не вижу игроков сильнее его.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- Зимой им интересовалась дортмундская «Боруссия».
- Игрок вызван в сборную России на матч с Катаром.
Источник: «РБ Спорт»