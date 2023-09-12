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    Гранат назвал самого сильного футболиста России

    Экс-футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает самым сильным российским футболистом.

    – Если у Головина будут хорошие предложения от других европейских клубов, то ему обязательно стоит попробовать свои силы там. На данный момент он является одним из лидеров «Монако».

    – Головин – самый сильный российский футболист?

    – Да. Я не вижу игроков сильнее его.

    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Зимой им интересовалась дортмундская «Боруссия».
    • Игрок вызван в сборную России на матч с Катаром.

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    Источник: «РБ Спорт»

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