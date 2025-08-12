Экс-игрок сборной России объяснил, почему Карпин – это не Гарри Поттер

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», «Ростова» и сборной России Владимир Гранат высказался о результатах бело-голубых под руководством Валерия Карпина.

«В ситуации со стартом сезона «Динамо» всe объяснимо: новый тренер, новые требования, новые футболисты, а также есть травмированные игроки. Тренерство – непростая работа. Валерий Карпин не Гарри Поттер, который придeт с волшебной палочкой и всe наладит в «Динамо». Команда – сложный футбольный организм, не всe так просто», – сказал Гранат.