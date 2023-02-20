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    Гранат назвал самый громкий зимний трансфер в РПЛ

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Не скажу, что кто-то из клубов РПЛ удивил или разочаровал работой на трансферном рынке зимой. В нынешней ситуации у многих клубов большое затишье: выбор не такой большой, как хотелось бы.

    Самый громкий трансфер зимы – это переход Дзюбы в «Локомотив». Я считаю, что Дзюба должен помочь «Локомотиву». Артeм должен быть лидером команды в такой тяжeлой ситуации», – заявил Гранат.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • Игрок будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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