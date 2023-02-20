Гранат назвал самый громкий зимний трансфер в РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Не скажу, что кто-то из клубов РПЛ удивил или разочаровал работой на трансферном рынке зимой. В нынешней ситуации у многих клубов большое затишье: выбор не такой большой, как хотелось бы.

Самый громкий трансфер зимы – это переход Дзюбы в «Локомотив». Я считаю, что Дзюба должен помочь «Локомотиву». Артeм должен быть лидером команды в такой тяжeлой ситуации», – заявил Гранат.

Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.

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