Гранат: «100% у Карпина всe нормализуется»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлениях бело-голубых на старте сезона.

«Было ожидаемо, что «Динамо» не доберeт очки на старте сезона, ведь пришли новые футболисты и тренер. Календарь у них не самый простой. Хочется, чтобы команда была выше в таблице и добирала очки.

100% у Карпина всe нормализуется, просто нужно время. Убрать тренера – это самое простое. Надо дать время, а Валерию Георгиевичу использовать его с пользой», – сказал Гранат.