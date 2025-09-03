Гранат: «100% у Карпина всe нормализуется»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлениях бело-голубых на старте сезона.
«Было ожидаемо, что «Динамо» не доберeт очки на старте сезона, ведь пришли новые футболисты и тренер. Календарь у них не самый простой. Хочется, чтобы команда была выше в таблице и добирала очки.
100% у Карпина всe нормализуется, просто нужно время. Убрать тренера – это самое простое. Надо дать время, а Валерию Георгиевичу использовать его с пользой», – сказал Гранат.
- Карпин возглавил «Динамо» в июне.
- Бело-голубые занимают 9-е место в РПЛ с 8 очками после 7 туров.
Источник: «Советский спорт»