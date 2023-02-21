Гранат: «Нужно настаивать на переносе матча «Локомотив» – «Спартак»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что четвертьфинальную игру Кубка страны между «Локомотивом» и «Спартаком» нужно отложить на более поздний срок.

«Конечно, нужно настаивать на переносе матча «Локо» – «Спартак». Если бы у нас были еврокубки, то ещe куда ни шло. Но сейчас их нет.

Какой смысл мучить ребят и зрителей? Думаю, есть смысл переносить на более поздний срок: мы же можем и летом сыграть в этих турнирах», – сказал Гранат.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?