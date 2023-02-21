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    Гранат: «Нужно настаивать на переносе матча «Локомотив» – «Спартак»

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что четвертьфинальную игру Кубка страны между «Локомотивом» и «Спартаком» нужно отложить на более поздний срок.

    «Конечно, нужно настаивать на переносе матча «Локо» – «Спартак». Если бы у нас были еврокубки, то ещe куда ни шло. Но сейчас их нет.

    Какой смысл мучить ребят и зрителей? Думаю, есть смысл переносить на более поздний срок: мы же можем и летом сыграть в этих турнирах», – сказал Гранат.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +492

      Baggio1986 2 минуты назад

      Конечно,позамерзают же все...
      Миллионеры боятся в минус 15 побегать

      0
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      Рейтинг: +67221

      portero 10 минут назад

      Я вот согласен, но ..лять где вы суки все были летом когда "уроды" принимали эти решения....

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      Рейтинг: +899

      Suvorov51 > portero 4 минуты назад

      Так вот уроды и принимали, а нам теперь думай, как на это все смотреть

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