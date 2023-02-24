Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак»

Официальный партнер Кубка России по итогам первого матча 1/4 финала (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1) перечислил более миллиона рублей на благотворительность.

«На кубковое дерби футболисты вышли в футболках «ДоброФОН».

Несмотря на морозную погоду, на кубковое дерби пришло 11 060 зрителей. По условиям акции партнер перечислит в благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «ДОКТОР ЛИЗА» по 100 рублей за каждого болельщика. По итогам дерби общая сумма перевода составила 1 106 000 рублей!

Спасибо всем, кто был на матче!» – написала пресс-служба Кубка России.

Ответный матч состоится 27 февраля на «Открытие Арене».

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