Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак»

Официальный партнер Кубка России по итогам первого матча 1/4 финала (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1) перечислил более миллиона рублей на благотворительность.
«На кубковое дерби футболисты вышли в футболках «ДоброФОН».
Несмотря на морозную погоду, на кубковое дерби пришло 11 060 зрителей. По условиям акции партнер перечислит в благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «ДОКТОР ЛИЗА» по 100 рублей за каждого болельщика. По итогам дерби общая сумма перевода составила 1 106 000 рублей!
Спасибо всем, кто был на матче!» – написала пресс-служба Кубка России.
- Ответный матч состоится 27 февраля на «Открытие Арене».
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Источник: телеграм-канал Кубка России