«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

В составе «Спартака» забили Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.

Голландец реализовал пенальти на 90+9-й минуте. Перед забитым 11-метровым Промеса вратарь «Локомотива» Илья Лантратов вышел с линии ворот, поэтому пенальти был перебит.

Перед этим на 90+4 минуте Лантратов отразил другой пенальти Промеса. Итого Квинси три раза бил с 11 метров.

У «Локомотива» дубль сделал Антон Миранчук.

По сумме двух встреч спартаковцы победили 4:2 и пробились в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 15; 1:1 – Миранчук, 17; 2:1 – Зобнин, 56; 3:1 – Перейра, 81; 3:2 – Миранчук, 83; 4:2 – Промес, 90+9.

Нереализованные пенальти: Промес, 90+4 – нет.

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