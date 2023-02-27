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    ⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти

    «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

    В составе «Спартака» забили Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.

    Голландец реализовал пенальти на 90+9-й минуте. Перед забитым 11-метровым Промеса вратарь «Локомотива» Илья Лантратов вышел с линии ворот, поэтому пенальти был перебит.

    Перед этим на 90+4 минуте Лантратов отразил другой пенальти Промеса. Итого Квинси три раза бил с 11 метров.

    У «Локомотива» дубль сделал Антон Миранчук.

    По сумме двух встреч спартаковцы победили 4:2 и пробились в полуфинал Пути РПЛ.

    «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

    Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатов, 15; 1:1 – Миранчук, 17; 2:1 – Зобнин, 56; 3:1 – Перейра, 81; 3:2 – Миранчук, 83; 4:2 – Промес, 90+9.

    Нереализованные пенальти: Промес, 90+4 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.02.2023 22:03
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    Комментарии131
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      Рейтинг: +4439

      Oldtrafford83 28 февраля, 08:06

      Всех КБ с победой, весёлый был матч)) Локо удачи в будущем, а бом.жи не нойте уже, как девки, хотя даже не с вами вчера играли!!!

      4
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      Рейтинг: +5401

      neim 28 февраля, 07:20

      " Промес не реализовал пенальти"

      Зато как это "хорошо он сделал на 99 минуте матча ! Аж с третьего захода ))).

      1
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      ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n > neim 28 февраля, 09:06

      И заметь все по букве закона!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14469

      playsh 28 февраля, 00:10

      Спасибо за игру обеим командам.Не смотря на не очевидные судейские решения,команды играли не грубо и с уважением к друг другу,это самое главное.Спасибо,ребята.

      3
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      Рейтинг: +2429

      шахта Заполярная 27 февраля, 23:12

      Локо с такой игрой и фартом еще немытых постирают, хотя их как не стирай, все равно грязные будут, их уже не отмыть.

      5
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      Рейтинг: +2429

      шахта Заполярная 27 февраля, 23:08

      Все было хорошо, отличный футбол, команды бились, болельщики поддерживали свои клубы как могли, но все же ложка дерьма была - это губашлепы с газпремсрачтв. Как можно доверять комментировать такие матчи этим пидагогам. Нет хороших слов, только...........

      5
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      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN 27 февраля, 23:03

      всех КБ с победой! было весело - особенно в конце матча...

      11
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      Рейтинг: +5288

      ААМ 27 февраля, 23:01

      Победа СПАМа заслужена, хотя судья был 12-м игроком СПАМа

      3
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 27 февраля, 22:51

      с победой некоторые правда выпадали но в целом хорошо и весело(пенальти) получилось.Проснулись Игнатов и Зобнин- так бы им всегда на уровне находиться

      10
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      Рейтинг: +2429

      шахта Заполярная 27 февраля, 22:49

      Если быть объективным. То Локо дали сегодня хороший бой Спартаку, но Спартак на сегоднишний момент сильнее. С таким Локо ни кому просто не будет.
      Спартак с победой. Молодцы.

      9
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy > шахта Заполярная 27 февраля, 22:56

      Дык и трансферы у Локо самые большие

      3
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      Рейтинг: +7009

      Красногорск_Фан > alefreddy 27 февраля, 23:33

      Откуда? Продали да. Самые большие. Покупки то кого. Дзюба и Смольников пришли свободными агентами

      1
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      Рейтинг: +100890

      zigbert 27 февраля, 22:40

      С победой болельщики Спартака!
      Победа заслуженная, правда все могло быть проще если бы не ошибки с передачами, когда соперник выходил в опасные контратаки. Миша Игнатов бесспорно лучший в этой игре. Нельзя не отметить и Максименко, уверенно сейчас играет Александр. Работаем над ошибками и двигаемся дальше.

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