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  • ⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти

⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти

27 февраля 2023, 22:03
87

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

В составе «Спартака» забили Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.

Голландец реализовал пенальти на 90+9-й минуте. Перед забитым 11-метровым Промеса вратарь «Локомотива» Илья Лантратов вышел с линии ворот, поэтому пенальти был перебит.

Перед этим на 90+4 минуте Лантратов отразил другой пенальти Промеса. Итого Квинси три раза бил с 11 метров.

У «Локомотива» дубль сделал Антон Миранчук.

По сумме двух встреч спартаковцы победили 4:2 и пробились в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Игнатов, 15; 1:1 – Миранчук, 17; 2:1 – Зобнин, 56; 3:1 – Перейра, 81; 3:2 – Миранчук, 83; 4:2 – Промес, 90+9.

Нереализованные пенальти: Промес, 90+4 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Комментарии (87)
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Persona_non_Grata
1677524900
Всех с победой !!! Очень веселый матч, но что бы там не говорили и не обсуждали спорные моменты - мы РЕАЛЬНО всё же были сильнее !!!
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oyabun
1677525396
5:2 ! По сумме двух матчей. Браво Спартак! Отличный матч провел, гораздо лучше первого. И всех болельщиков поздравляю с отличной зрелищной игрой. Обе команды играли красиво, в полную силу. Локо очень нравится что по первому матчу, что по второму. Просто Спартак сильнее сейчас. Сорри, не повезло с соперником. В Спартаке класс сегодня выдал Игнатов, а Промес немного огорчает своей жадностью - всё таки пенальти исполнять это не его. Навряд ли кто еще будет ему давать 3 попытки чтобы 1 раз забить, как сегодня. В Локо хотел бы выделить Пинява. Если не потеряет темп - классный футболист будет, да уже есть.
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Нуф-Нуф
1677525586
Очень зрелищная игра! С победой!
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NewLife
1677525756
С победой и с продвижением в Кубке всех красно-белых. Не лучшая игра Спартака, много брака у Денисова и Пруцева. Литвинов - гигант в единоборствах, но очень неточен в пасах. Видимо, Тавареша пока берегут. Вопреки злопыхателям браво Промесу, который блеснул физикой и играл по бразильскому принципу: "вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим". Развеселил побитием одиннадцати - метровых.
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Fancyfall
1677525890
всех КБ с победой! много голов - всегда праздник!
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ivany4
1677526370
С победой КБ! Кружева Спартака возвращаются. Но при этом возвращается и "показное мастерство". Надеюсь что не на долго. Сегодня молодая поросль настолько грешила при игре в пас, что становилось страшно. Надеюсь Абаскаль даст им по шапке за такую вольность.)) Порадовал Чернов и Денисов - съели руколуда. Остальные более-менее на своем уровне. Срачтв убъет наш футбол полностью. Мне например пох что кричит тренер Локо на скамейке, в то время когда идет игра. В отрыве от игровых моментов смотрится как бред сумасшедшего. Не в обиду тренеру.
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JTherry
1677526822
с победой КБ болельщики..!!! красивая игра обеих команд после зимнего перерыва с обилием голов, классно подготовили тренеры обе команды к сезону... в Спартаке выпадали из игры Пруцев и Денисов, очень понравились Промес, Игнатов и...Тавареш...) порадовал "цирк" с пробитием пеналей (паненка, удары в левый угол) в конце матча, с третьей попытки Промес "запихал" мяч в ворота..!
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zigbert
1677526857
С победой болельщики Спартака! Победа заслуженная, правда все могло быть проще если бы не ошибки с передачами, когда соперник выходил в опасные контратаки. Миша Игнатов бесспорно лучший в этой игре. Нельзя не отметить и Максименко, уверенно сейчас играет Александр. Работаем над ошибками и двигаемся дальше.
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alefreddy
1677527501
с победой некоторые правда выпадали но в целом хорошо и весело(пенальти) получилось.Проснулись Игнатов и Зобнин- так бы им всегда на уровне находиться
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SPACE TRUCKIN
1677528233
всех КБ с победой! было весело - особенно в конце матча...
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