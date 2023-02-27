Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о предстоящем противостоянии двух московских команд в 1/4 финала Кубка России.

В 1-м матче спартаковцы одержали гостевую победу – 1:0.

Ответная встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Думаю, шансы 50/50. «Локомотив» показал во втором тайме, что они не мальчики для битья. В первом тайме «Спартак» полностью переиграл, но Галактионов сделает определeнные выводы, корректировки с составом.

«Спартак» более понятно играл. Да, Квинси не играл, но, думаю, и в следующей игре не сыграет. Мне кажется, «Спартак» ничего не будет менять, и «Локомотиву» нужно чуть-чуть перестроиться.

Дзюба удачно играет против «Спартака»? Думаю, моменты у него будут. Как и в прошлой игре, когда казалось, безнадeжный первый тайм, «Спартак» спокойно бы мог довести игру и выиграть с большим счeтом, но «Локо» стандарты зарабатывал, Дзюба стал больше цепляться за мяч – отсюда и больше моментов.

Если будет так же во второй игре, то моменты будут. Главное будет зависеть от него и реализации», – сказал Шишкин.

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