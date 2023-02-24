Семин предположил, когда Дзюба забьет дебютный гол за «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил дебют Артема Дзюбы за московский клуб в мате 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Дзюба по игре понравился. Он практически забил, но штанга, как известно, — друг вратаря. Видно, что Артем проделал неплохую физическую работу. Моменты у него возникали, а это самое главное.

При таком раскладе дебютный гол не заставит себя долго ждать. Когда это случится? Я будущее не предсказываю. Возможно, в ближайших двух-трех матчах забьет, он в порядке», — сказал Семин.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

Он дебютировал за новую команду в дерби со «Спартаком».

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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