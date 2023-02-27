Спартак - Локомотив

Судейки уже скребут лопатами бетонное дно, будут просить начальство чтобы выдали ломы.
|1/4 финала
первый матч
|22 февраля, среда
|20:00
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|17 тур
|12 ноября, суббота
|19:30
|Локомотив
|1:2
|Спартак
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|23 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Спартак
|4 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|8 июля, среда
|20:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|2 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|21 тур
|4 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:30
|Спартак
|3:4
|Локомотив
|20 тур
|18 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|26 тур
|30 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|21 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|31 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|23 тур
|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
И после этого спартачи будут говорить, что судьи тянут Зенит???
тянуть за уши не хватает, начали прямо за пятачок тащить)
Судейка снова из старой гвардии, харчующейся в Тарасовке, как раньше у фердуна. Главный ручник спартачей Безбородов отработал как всегда за Спартак. Гыгыгы
Опять тянут за уши Спартак ,гол засчитали