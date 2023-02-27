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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Спартак - Локомотив

27.02.2023, Понедельник, 20:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Спартак - Локомотив
Первый матч: 1 - 0
Россия. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 22 февраля, среда 20:00 Локомотив 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
17 тур
12 ноября, суббота 19:30 Локомотив 1:2 Спартак
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
2 апреля, суббота 19:30 Локомотив 1:0 Спартак
14 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Спартак
4 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 20:30 Спартак 1:1 Локомотив
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 0:3 Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2020
2 тур
5 февраля, среда 18:00 Спартак 1:1
(2:4)п		 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

29 января, вторник 20:00 Спартак 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
2 тур
4 августа, суббота 19:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 0:0 Спартак
7 тур
19 августа, суббота 17:30 Спартак 3:4 Локомотив
Суперкубок России 2017

14 июля, пятница 21:30 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Спартак
6 тур
11 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 27 февраля, 22:15

    Судейки уже скребут лопатами бетонное дно, будут просить начальство чтобы выдали ломы.

    0
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    Рейтинг: +199

    Juic 27 февраля, 22:03

    И после этого спартачи будут говорить, что судьи тянут Зенит???

    4
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    Рейтинг: +555

    avera 27 февраля, 22:02

    Ну теперь судейка не только машину купит.

    3
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    Рейтинг: +816

    прабабушка краба 27 февраля, 21:25

    тянуть за уши не хватает, начали прямо за пятачок тащить)

    7
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    Рейтинг: +2546

    Челнинец 27 февраля, 21:25

    незнаю как ваще сейчас трактуются моменты, если был бы матч лет 10 назад, то да Игнатов нарушал, гол бы отменили, но честно в таких моментах нужно выносить мяч было Тикнизяну за лицевую линию, а не заниматься творчеством, вот и похватился.

    0
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    Рейтинг: +67523

    portero 27 февраля, 20:46

    Дзюба обрез голевой сделал. Менять его надо сдох, его в конце надо выпускать на 20 минут...

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 27 февраля, 20:27

    дзюба проститут гребаный

    1
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    Рейтинг: +1093

    ПалкоВводецъ (returned) 27 февраля, 18:29

    Судейка снова из старой гвардии, харчующейся в Тарасовке, как раньше у фердуна. Главный ручник спартачей Безбородов отработал как всегда за Спартак. Гыгыгы

    6
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    Рейтинг: +46

    nurslan > ПалкоВводецъ (returned) 27 февраля, 21:23

    Опять тянут за уши Спартак ,гол засчитали

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