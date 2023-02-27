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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 27 февраля 2023
Спартак
27.02.2023, понедельник, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
4 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Локомотив
15'
М. Игнатов
56'
Р. Зобнин
81'
К. Мартинс
90+9'
К. Промес (П)
17'
А. Миранчук
83'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Локомотив
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Промес
90'
+9
Пенальти не реализован!
К. Промес
90'
+4
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Хлусевич
90'
+2
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Денисов
87'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Литвинов
87'
85'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
С. Магкеев
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Миранчук
Пас отдал
Х. Конти
ГОЛ! 3:1!
К. Мартинс
81'
77'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
77'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
С. Пиняев
75'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Замена
К. Мартинс
️️️️
М. Игнатов
73'
Желтая карточка
М. Игнатов
70'
62'
Желтая карточка
Д. Баринов
60'
Замена
Ф. Камано
️️️️
М. Глушенков
ГОЛ! 2:1!
Р. Зобнин
Пас отдал
М. Игнатов
56'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Зиньковский
46'
Желтая карточка
А. Зиньковский
44'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
41'
18'
Желтая карточка
М. Глушенков
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Н. Тикнизян
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
Пас отдал
К. Промес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-2-2-3
98
Максименко
23
Чернов
14
Джикия
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Промес
4-2-2-2
22
Лантратов
8
Смольников
27
Магкеев
13
Конти
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
21
Миранчук
9
Пиняев
22
Дзюба
10
Глушенков
26
Хлусевич
32
Классен
32
Классен
26
Хлусевич
97
Денисов
15
Тавареш
15
Тавареш
97
Денисов
8
Игнатов
35
Мартинс
35
Мартинс
8
Игнатов
77
Зиньковский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Зиньковский
68
Литвинов
17
Кейта
17
Кейта
68
Литвинов
27
Магкеев
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
27
Магкеев
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
10
Глушенков
40
Камано
40
Камано
10
Глушенков
9
Пиняев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Пиняев
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Спартак - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
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