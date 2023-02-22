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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 22 февраля 2023
Локомотив
22.02.2023, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Спартак
16'
Д. Пруцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
Д. Баринов
89'
88'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Денисов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ф. Камано
87'
74'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Игнатов
74'
Замена
К. Мартинс
️️️️
А. Зиньковский
Желтая карточка
С. Магкеев
71'
Замена
М. Глушенков
️️️️
С. Пиняев
67'
60'
Замена
К. Промес
️️️️
П. Мелешин
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Куликов
59'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Смольников
59'
42'
Желтая карточка
Р. Литвинов
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пруцев
Пас отдал
Р. Литвинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
40
Франсуа Камано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
27
Магкеев
63
Кузьмичев
8
Смольников
93
Карпукас
6
Баринов
25
Куликов
9
Пиняев
40
Камано
22
Дзюба
3-2-2-2-1
98
Максименко
23
Чернов
14
Джикия
68
Литвинов
26
Хлусевич
97
Денисов
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
77
Зиньковский
11
Мелешин
8
Смольников
71
Тикнизян
71
Тикнизян
8
Смольников
25
Куликов
21
Миранчук
21
Миранчук
25
Куликов
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Пиняев
40
Камано
18
Игнатьев
18
Игнатьев
40
Камано
8
Игнатов
17
Кейта
17
Кейта
8
Игнатов
97
Денисов
15
Тавареш
15
Тавареш
97
Денисов
77
Зиньковский
35
Мартинс
35
Мартинс
77
Зиньковский
11
Мелешин
10
Промес
10
Промес
11
Мелешин
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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