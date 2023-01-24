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    «Явный перебор!». Гранат раскритиковал введение белой карточки в футболе

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о своем отношении к дебютному использованию белой карточки.

    • Это случилось в женском Кубке Португалии.
    • Судья показала белую карточку представителям медицинских бригад за оказание помощи футболистке.
    • ФИФА разрешила использовать белые карточки в Португалии в качестве эксперимента для поощрения участников матчей за честную игру.

    «В этой карточке нет никакого смысла. Так и не понял, какие плюсы и минусы. Абсолютно лишнее и ненужное правило.

    Мне кажется, что аплодисментов зрителей достаточно для футболистов. Считаю, что белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!» – заявил Гранат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      3meeeD 1 час назад

      Черная карточка.
      Депортации на..й

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Рыло свина 2 часа назад

      премиальные выплачивают за белые карты? если нет, то это трата времени.

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