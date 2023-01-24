«Явный перебор!». Гранат раскритиковал введение белой карточки в футболе

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о своем отношении к дебютному использованию белой карточки.

Это случилось в женском Кубке Португалии.

Судья показала белую карточку представителям медицинских бригад за оказание помощи футболистке.

ФИФА разрешила использовать белые карточки в Португалии в качестве эксперимента для поощрения участников матчей за честную игру.

«В этой карточке нет никакого смысла. Так и не понял, какие плюсы и минусы. Абсолютно лишнее и ненужное правило.

Мне кажется, что аплодисментов зрителей достаточно для футболистов. Считаю, что белая карточка не нужна нынешнему футболу. Явный перебор!» – заявил Гранат.

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