Гранат назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.
«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита – это «Манчестер Сити» и «Наполи».
Ещe «Бавария», наверное», – заявил Гранат.
- «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала.
- «Сити» и «Наполи» проведут свои игры на следующей неделе.
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Источник: «Чемпионат»