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    Гранат назвал фаворитов Лиги чемпионов

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.

    «Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита – это «Манчестер Сити» и «Наполи».

    Ещe «Бавария», наверное», – заявил Гранат.

    • «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала.
    • «Сити» и «Наполи» проведут свои игры на следующей неделе.

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    Источник: «Чемпионат»

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