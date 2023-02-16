Гранат назвал фаворитов Лиги чемпионов

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в ЛЧ-2022/23.

«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита – это «Манчестер Сити» и «Наполи».

Ещe «Бавария», наверное», – заявил Гранат.

«Бавария» победила «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала.

«Сити» и «Наполи» проведут свои игры на следующей неделе.

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