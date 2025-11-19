Гранат посоветовал «Динамо» вернуть бывшего тренера: «При нем команда прогрессировала»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предложил московскому клубу вернуть Сандро Шварца.

– Каким должен быть новый тренер бело‑голубых?

– С большим опытом, какими‑то достижениями и большим авторитетом. Потому что большой команде с качественными футболистами подойдет только такой специалист, это должен быть очень требовательный тренер. Например, тот же Шварц, при котором «Динамо» прогрессировало и показывало довольно неплохой футбол.