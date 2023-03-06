«Ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ». Гранат – о Fan ID

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат призвал как можно быстрее отказаться от использования системы Fan ID.

«Конечно же, Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше.

Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ.

Это всe прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят.

Картинка значительно испортилась. Это не дело! Надеюсь, что все понимают всю серьeзность ситуации», – сказал Гранат.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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