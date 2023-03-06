Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ». Гранат – о Fan ID

    Экс-футболист сборной России Владимир Гранат призвал как можно быстрее отказаться от использования системы Fan ID.

    «Конечно же, Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше.

    Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ.

    Это всe прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят.

    Картинка значительно испортилась. Это не дело! Надеюсь, что все понимают всю серьeзность ситуации», – сказал Гранат.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Гранат: «Нужно настаивать на переносе матча «Локомотив» – «Спартак» 9
    Гранат назвал самый громкий зимний трансфер в РПЛ
    Гранат назвал фаворитов Лиги чемпионов 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 06:23

      Кто сказал что вы играете для зрителей ? Так можно договорится , что и правительство и депутаты работают для людей.
      Как говорил один мудрый человек " не надо путать пи*ду с пи*дюлями ".
      Не хочу сравнивать с Гондурасом, не стоит обижать свободный народ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Алексей З 7 марта, 10:49

      Если они для зрителей играют, то им не мешало бы зрителям денежки отстегивать за такой футбол. Ну хотя бы вход бесплатным сделать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11