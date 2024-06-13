Гранат дал оценку уходу Смолова из «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего Фeдора Смолова.

«Конечно, зря отпускают Фeдора, он один из лидеров «Динамо» как на футбольном поле, так и за его пределами. Понятно, что игрового времени у него было мало, но когда на игрока рассчитывают, он может принести команде больше пользы», – сказал Гранат.