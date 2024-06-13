Гранат дал оценку уходу Смолова из «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Краснодар» нападающего Фeдора Смолова.
«Конечно, зря отпускают Фeдора, он один из лидеров «Динамо» как на футбольном поле, так и за его пределами. Понятно, что игрового времени у него было мало, но когда на игрока рассчитывают, он может принести команде больше пользы», – сказал Гранат.
- Сообщалось, что Смолов покинет «Динамо» на правах свободного агента, после чего присоединится к «быкам».
- 34-летний форвард провел в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
- Смолов ранее выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.