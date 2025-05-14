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  • Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

14 мая 2025, 19:25
5

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат определил идеального кандидата на пост главного тренера команды.

«Курбан Бекиевич Бердыев – идеальный кандидат. Мне было бы интересно, чтобы такой тренер вернулся в РПЛ. Для него важен коллектив, и поэтому «Спартак» бы только выиграл с его приходом. Он очень хорошо разбирается в футбольных деталях: тактика и так далее», – сказал Гранат.

  • Бердыев был близок к назначению в «Спартак» в 2016 году.
  • Сейчас тренер в азербайджанском «Туране».
  • Контракт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича действует до лета 2026 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Спартак Гранат Владимир Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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FFR
1747243195
А что, вполне реально, думаю Азербайджанский Туран отпустит его. Но не устарела ли его методика?
Ответить
Таврида
1747243879
«Иосиф Виссарионович Сталин – идеальный кандидат. Он очень хорошо разбирается в психологии футболистов, рота автоматчиков в раздевалке быстро бы решила все проблемы Спартака»
Ответить
Vitaga
1747262768
не произойдет этого никогда
Ответить
alefreddy
1747290823
он уже с позором возвращался в РПЛ
Ответить
Странник 09
1749024320
Бердыев пусть в Крылья идет, с автобусами Спартаку не по пути. Спартак это прежде всего атака
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