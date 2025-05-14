Назван идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат определил идеального кандидата на пост главного тренера команды.

«Курбан Бекиевич Бердыев – идеальный кандидат. Мне было бы интересно, чтобы такой тренер вернулся в РПЛ. Для него важен коллектив, и поэтому «Спартак» бы только выиграл с его приходом. Он очень хорошо разбирается в футбольных деталях: тактика и так далее», – сказал Гранат.