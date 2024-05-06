Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Гранат назвал двух ярчайших российских игроков: «Первыми уедут в Европу»

    Гранат назвал двух ярчайших российских игроков: «Первыми уедут в Европу»

    Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат выделил двух самых ярких российских футболистов из РПЛ.

    «Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и Глушенков. Это самые яркие российские футболисты в РПЛ.

    При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе. Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига. Было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», – сказал Гранат.

    • Тюкавин забил 14 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах РПЛ.
    • На счету Глушенкова 6 голов и 11 ассистов в 25 играх.

    Новости по теме
    Пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в апреле 7
    Черданцев объяснил, зачем Тюкавину ехать в Европу 5
    Ловчев: «Тюкавин в матче с «Сочи» забил гол жизни» 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2024 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1715013460
    Смешно
    Ответить
    BlackMurder
    1715016205
    Куда уедут?)) единственный кто должен был уезжать это Пиняев с локомотива, а все остальные это так чисто русский хлам! В Боруссии они будут форму стирать другим игрокам
    Ответить
    paracetamol
    1715027866
    Что за радость, что наши яркие игроки уедут в Явропу, а нам взамен не.гров пришлют, либерастик?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+