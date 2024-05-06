Гранат назвал двух ярчайших российских игроков: «Первыми уедут в Европу»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат выделил двух самых ярких российских футболистов из РПЛ.

«Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и Глушенков. Это самые яркие российские футболисты в РПЛ.

При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе. Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига. Было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», – сказал Гранат.