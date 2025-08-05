Гранат оценил подписание Жедсона в «Спартак» за 27 миллионов

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал трансфер Жедсона Фернандеша.

«Жедсон? Если бы «Спартак» взял Месси, ничего тоже не изменилось бы. Один игрок не меняет ситуацию.

Результаты работы тренерского штаба не радуют. Этот штаб пришел в клуб еще год назад, у него было время. В какой-то момент мы увидели мощный «Спартак», но сейчас мы его не видим», – сказал Гранат.