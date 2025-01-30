Гранат сказал, что будет означать продажа Бабича

Бывший защитник «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Рубина» и сборной России Владимир Гранат высказался о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из стана красно-белых.

«Возможная продажа Бабича будет говорить о целях «Спартака». Если клуб продаст защитника, высокие цели станут менее достижимыми. Если красно-белые оставят Бабича, то покажут, что они готовы бороться за высокие места и хотят сохранять ключевых футболистов», – сказал Гранат.