Гранат сказал, что будет означать продажа Бабича

Бывший защитник «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Рубина» и сборной России Владимир Гранат высказался о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из стана красно-белых.
«Возможная продажа Бабича будет говорить о целях «Спартака». Если клуб продаст защитника, высокие цели станут менее достижимыми. Если красно-белые оставят Бабича, то покажут, что они готовы бороться за высокие места и хотят сохранять ключевых футболистов», – сказал Гранат.
- По данным журналиста Ивана Карпова, саудовский клуб готов купить Бабича за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата защитника в новом клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
- Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
- Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.
- Также сообщалось об интересе к Бабичу со стороны эмиратской «Аль-Джазиры».