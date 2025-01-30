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Гранат сказал, что будет означать продажа Бабича

Бывший защитник «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Рубина» и сборной России Владимир Гранат высказался о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из стана красно-белых.

«Возможная продажа Бабича будет говорить о целях «Спартака». Если клуб продаст защитника, высокие цели станут менее достижимыми. Если красно-белые оставят Бабича, то покажут, что они готовы бороться за высокие места и хотят сохранять ключевых футболистов», – сказал Гранат.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, саудовский клуб готов купить Бабича за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата защитника в новом клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
  • Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
  • Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.
  • Также сообщалось об интересе к Бабичу со стороны эмиратской «Аль-Джазиры».

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Источник: «Чемпионат»

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