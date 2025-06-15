Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»

Бывший спартаковец Владимир Гранат оценил скорый трансфер в команду нападающего Антона Заболотного.

«Наверное, в лице Заболотного Станкович пытается подписать габаритного форварда в «Спартак». Каждой команде нужен такой нападающий. Но немаловажно, что тренер берeт такого игрока для коллектива. Он подходит по всем характеристикам: русский, габаритный, и трансфер подходит по финансам.

Вполне возможно, что такой трансфер будет критикуем, ведь Заболотный – воспитанник ЦСКА, но всe определит игра на футбольном поле. Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдeт не так, будут критиковать селекционный отдел «Спартака» или главного тренера», – сказал Гранат.