Гранат высказался о перспективах «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что ближайшие преследователи «Зенита» в чемпионате РФ сохраняют шансы в чемпионской гонке.

– Можно сказать, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство?

– «Краснодар» еще в гонке. Сейчас в состав вернулись Сперцян и Кордоба, команде не хватало их, теперь игра должна измениться.

– Какие перспективы у «Динамо»?

– Верю, что «Динамо» может стать чемпионом. Надо помнить просто, что главные матчи еще впереди, очные встречи с основными соперниками. Команда хорошо провела сборы и возобновила сезон, но решаться все будет в очных встречах.

– Какой у вас прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке России?

– В этом матче фаворитом будет «Зенит», поскольку команда играет дома. Конечно, у «Динамо» будут свои шансы, они же их побеждали уже на выезде в этом сезоне. Но на бумаге «Зенит» выглядит сильнее: действующий чемпион играет у себя дома.