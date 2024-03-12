Гранат высказался о перспективах «Краснодара» и «Динамо» в борьбе за титул

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что ближайшие преследователи «Зенита» в чемпионате РФ сохраняют шансы в чемпионской гонке.
– Можно сказать, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство?
– «Краснодар» еще в гонке. Сейчас в состав вернулись Сперцян и Кордоба, команде не хватало их, теперь игра должна измениться.
– Какие перспективы у «Динамо»?
– Верю, что «Динамо» может стать чемпионом. Надо помнить просто, что главные матчи еще впереди, очные встречи с основными соперниками. Команда хорошо провела сборы и возобновила сезон, но решаться все будет в очных встречах.
– Какой у вас прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в Кубке России?
– В этом матче фаворитом будет «Зенит», поскольку команда играет дома. Конечно, у «Динамо» будут свои шансы, они же их побеждали уже на выезде в этом сезоне. Но на бумаге «Зенит» выглядит сильнее: действующий чемпион играет у себя дома.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 туров. «Краснодар» уступает ему 1 очко, «Динамо» – 2.
- В первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0.