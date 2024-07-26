Гранат назвал самый удачный трансфер «Спартака» за 10 лет

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат назвал самым удачным приобретением красно-белых Квинси Промеса.

«По иностранцам сложно вспомнить самый удачный. Ну, конечно, Квинси Промес. Это не только среди иностранцев, но и русских ребят – самый удачный трансфер красно-белых за последнее десятилетие. По футбольному он ярче всех себя проявил», – сказал Гранат.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а в 2021-м вернулся в команду. В составе красно-белых вингер стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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