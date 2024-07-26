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Гранат назвал самый удачный трансфер «Спартака» за 10 лет

26 июля 2024, 10:40
15

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат назвал самым удачным приобретением красно-белых Квинси Промеса.

«По иностранцам сложно вспомнить самый удачный. Ну, конечно, Квинси Промес. Это не только среди иностранцев, но и русских ребят – самый удачный трансфер красно-белых за последнее десятилетие. По футбольному он ярче всех себя проявил», – сказал Гранат.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а в 2021-м вернулся в команду. В составе красно-белых вингер стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
  • 1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта.
  • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • 32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.
  • За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Гранат Владимир Промес Квинси
Комментарии (15)
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oyabun
1721980467
Дык это ж очевидно! Именно Антоха принес больше всего пользы Спартаку в последнее 10-летие.
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prostotak2023
1721981442
Второй тур крылья 1: 1 ростов Пари 1:2 ЦСКА Рубин 3:2 Зенит Динамо 4:1 Локомотив Факел 1:2 акрон Химки 3:0 спартак Оренбург 0:1 ахмат Краснодар 3:0 Махачкала
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Цугундeр
1721984448
А при чём здесь Гранат , друг Гулливера ?)
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DVOK68
1721988061
Гениально.Сразу назвал самый удачный трансфер,и это не Кавенаги и не Широков.
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алдан2014
1721998388
Пипец удивил,ну гранат! Вся Россия так то об этом знает
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