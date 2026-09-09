Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2026/2027 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007