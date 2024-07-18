Натхо: «Алексей Березуцкий – сумасшедший человек, он делал много безумных вещей»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился воспоминаниями от игры за ЦСКА.

Израильский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год.

«Самая смешная история за период моей карьеры в России? Этих историй очень много, все не вспомню. Например, Алексей Березуцкий – сумасшедший человек, он делал много безумных вещей, когда мы вместе играли за ЦСКА. Что конкретно он делал? Я не могу вам рассказать. У меня ко всем из той команды хорошее отношение, я скучаю по ребятам.

У нас была отличная команда, мы вместе добивались успеха. Я хорошо помню еще Сейду Думбия – он не тренировался и почти в каждой игре забивал. В нашей команде были таланты, которым не нужно было тренироваться, а только играть», – сказал Натхо.