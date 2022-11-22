«Абсолютная пустота». Доменек раскритиковал ЧМ-2018 в России за скукоту

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек в дни ЧМ-2022 вспомнил события последнего мирового чемпионата, который прошел в России.

«Мне было скучно на ЧМ-2018, где я комментировал матчи. Кто-нибудь может вспомнить хотя бы один матч? Такой, в котором было бы все. Не было таких матчей.

Никаких захватывающих воспоминаний, кроме победы Франции, у меня от ЧМ-2018 нет. Абсолютная пустота. Нет никаких эмоций от того чемпионата», – сказал француз.

Доменек возил сборную Францию на 2 ЧМ (2006 и 2010 годы).

В 2006 году под руководством Доменека французы дошли до финала.

ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.

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