Реакция Неймара на завершение карьеры Марсело

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал решение своего соотечественника Марсело закончить профессиональную карьеру.
«Поздравляю с такой карьерой, мой друг. Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец...
Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил», – написал Неймар в соцсетях.
- В составе «Реала» Марсело 6 раз победил в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, 2 – Кубок Испании.
- С февраля 2023 года по ноябрь 2024-го он выступал за «Флуминенсе», в котором также начинал карьеру. С бразильским клубом он выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок) Южной Америки. Также два раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и выигрывал Трофей Рио.
- 36-летний Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос».