Реакция Неймара на завершение карьеры Марсело

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал решение своего соотечественника Марсело закончить профессиональную карьеру.

«Поздравляю с такой карьерой, мой друг. Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец...

Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил», – написал Неймар в соцсетях.