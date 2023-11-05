Марсело выделил главный трофей в клубной карьере – это не ЛЧ

Защитник «Флуминенсе» Марсело поделился эмоциями от победы в Кубке Либертадорес.

Бразильцы на «Маракане» победили в дополнительное время «Боку Хуниорс» (2:1).

Марсело выступал в Европе за «Реал», выигрывал Лигу чемпионов.

«Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории.

«Реал» должен понять меня, но это мой самый важный клубный титул. Поскольку «Флуминенсе» – это клуб, который меня воспитал. Это бесценно», – сказал Марсело в интервью ESPN.