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    • Марсело выделил главный трофей в клубной карьере – это не ЛЧ

    Марсело выделил главный трофей в клубной карьере – это не ЛЧ

    Защитник «Флуминенсе» Марсело поделился эмоциями от победы в Кубке Либертадорес.

    • Бразильцы на «Маракане» победили в дополнительное время «Боку Хуниорс» (2:1).
    • Марсело выступал в Европе за «Реал», выигрывал Лигу чемпионов.
    • «Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории.

    «Реал» должен понять меня, но это мой самый важный клубный титул. Поскольку «Флуминенсе» – это клуб, который меня воспитал. Это бесценно», – сказал Марсело в интервью ESPN.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 5 ноября, 15:39

      Вот и хорошо, выиграл все в Европе, а теперь и в Ю.Америке, удачи тебе Марсело

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