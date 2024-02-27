В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо

Генеральный директор «Бунeдкора» Мурад Алиев высказался о задолженности перед бывшими игроками команды Ривалдо и Денилсоном.
«Наши юристы сейчас работают с юристами Ривалдо и Денилсона над тем, чтобы снизить сумму задолженности. Пытаемся прийти к соглашению», – сказал Алиев.
- Ривалдо выступал за «Бунедкор» в 2008-2010 годах.
- В чемпионате Узбекистана игрок провел 61 матч, забил 37 голов.
- Больше всего матчей в карьере Ривалдо провел за «Барселону» (1997-2002 годы).
Источник: телеграм-канал «Новости футбола»