В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо

Генеральный директор «Бунeдкора» Мурад Алиев высказался о задолженности перед бывшими игроками команды Ривалдо и Денилсоном.

«Наши юристы сейчас работают с юристами Ривалдо и Денилсона над тем, чтобы снизить сумму задолженности. Пытаемся прийти к соглашению», – сказал Алиев.