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    • ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо

    ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо

    ФИФА вынесла решение по финансовому спору между узбекистанским «Бунедкором» и экс-форвардом команды Ривалдо.

    Дисциплинарный комитет ФИФА постановил, что «Бунедкор» обязан выплатить бразильцу 8,1 миллиона евро. Еще 1,1 миллиона узбекистанцы должны Денилсону.

    У «Бунедкора» есть 30 дней на погашение задолженности. Если ее не случится, будут приняты дальнейшие дисциплинарные меры в отношении должника.

    • Ривалдо выступал за «Бунедкор» в 2008-2010 годах.
    • В чемпионате Узбекистана игрок провел 61 матч, забил 37 голов.
    • Больше всего матчей в карьере Ривалдо провел за «Барселону» (1997-2002 годы).

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    Источник: Tribuna.uz

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    23.02.2024 21:54
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    Комментарии (8)
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    JIEGEHDA
    1708714880
    9.2 ляма евро . Если на рубли перевести страшная цифра выйдет((!
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    DMитрий
    1708715130
    Так это их весь бюджет!!! И к стати... они ещё должны 500000 Это'о за то, что он их лайкнул, когда они умудрились подписать Ривалдо.
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    fakeid
    1708718838
    он чё, там играл?? нихера себе. откуда у них вообще такие деньги. расформируются к чертям, так будет проще.
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    моэм
    1708787867
    По моему ФИФА "слегка" ошиблось свалив в одну кучу шейхов и узбеков , а это далеко не одно и то же .
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