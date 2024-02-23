ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо

ФИФА вынесла решение по финансовому спору между узбекистанским «Бунедкором» и экс-форвардом команды Ривалдо.

Дисциплинарный комитет ФИФА постановил, что «Бунедкор» обязан выплатить бразильцу 8,1 миллиона евро. Еще 1,1 миллиона узбекистанцы должны Денилсону.

У «Бунедкора» есть 30 дней на погашение задолженности. Если ее не случится, будут приняты дальнейшие дисциплинарные меры в отношении должника.