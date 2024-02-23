ФИФА обязала узбекистанский клуб выплатить 8 миллионов Ривалдо

ФИФА вынесла решение по финансовому спору между узбекистанским «Бунедкором» и экс-форвардом команды Ривалдо.
Дисциплинарный комитет ФИФА постановил, что «Бунедкор» обязан выплатить бразильцу 8,1 миллиона евро. Еще 1,1 миллиона узбекистанцы должны Денилсону.
У «Бунедкора» есть 30 дней на погашение задолженности. Если ее не случится, будут приняты дальнейшие дисциплинарные меры в отношении должника.
- Ривалдо выступал за «Бунедкор» в 2008-2010 годах.
- В чемпионате Узбекистана игрок провел 61 матч, забил 37 голов.
- Больше всего матчей в карьере Ривалдо провел за «Барселону» (1997-2002 годы).