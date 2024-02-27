Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах

Бразильская журналистка Жизель Кюмпель после работы на матче «Интернасьонала» сообщила о сексуальных домогательствах.

По словам девушки, она была подвержена домогательствам от маскота клуба, который подошел к ней и пытался поцеловать.

«Я почувствовала запах пота и звук, похожий на поцелуй», – цитирует TyC Кюмпель, собирающуюся подать заявление в полицию.

Коллаж: телеграм-канал «Р-Спорт»