Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах

Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах

27 февраля 2024, 20:59
4

Бразильская журналистка Жизель Кюмпель после работы на матче «Интернасьонала» сообщила о сексуальных домогательствах.

По словам девушки, она была подвержена домогательствам от маскота клуба, который подошел к ней и пытался поцеловать.

«Я почувствовала запах пота и звук, похожий на поцелуй», – цитирует TyC Кюмпель, собирающуюся подать заявление в полицию.

Коллаж: телеграм-канал «Р-Спорт»

Еще по теме:
Статую Дани Алвеса в родном городе осквернили вандалы 2
В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо
Кака попал под жесткий подкат 19-летнего блогера в благотворительном матче 2
Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Интернасьонал
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BVG4
1709060483
Господи! Да что ж ты страшненькя-то такая, а?!
Ответить
portero
1709137475
В клинику надо этих долбанутых феминисток!!!! Она приплатить сама должна, чтоб её кто-то захотел!!!!
Ответить
Главные новости
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
14
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Все новости
Все новости
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
Вчера, 13:38
4
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
Вчера, 10:49
4
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
Вчера, 01:29
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
8 сентября
34
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
8 сентября
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
7 сентября
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
6 сентября
1
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
6 сентября
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
6 сентября
18
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Неймар получил новую травму
5 сентября
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+