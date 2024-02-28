Статую Дани Алвеса в родном городе осквернили вандалы

Статуя экс-игрока сборной Бразилии Дани Алвеса в родном городе Жуазейре подверглась нападению вандалов. Они облили памятник белой краской.

Это случилось после вынесения обвинительного приговора игроку за изнасилование. Жители призывают убрать статую, которой четыре года.