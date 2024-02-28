Статую Дани Алвеса в родном городе осквернили вандалы

Статуя экс-игрока сборной Бразилии Дани Алвеса в родном городе Жуазейре подверглась нападению вандалов. Они облили памятник белой краской.
Это случилось после вынесения обвинительного приговора игроку за изнасилование. Жители призывают убрать статую, которой четыре года.
- Алвес был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года заключения.
- Сторона футболиста обжаловала решение, идет апелляционная процедура.
- Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год.
Источник: Globo Esporte