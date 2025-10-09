Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании

У бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса появился третий ребенок.
Модель Джоана Санс родила девочку, чье имя не раскрывается. Пара держит в секрете факт рождения дочери.
- Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: Vanitatis