  • Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании

Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании

Сегодня, 10:49
1

У бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса появился третий ребенок.

Модель Джоана Санс родила девочку, чье имя не раскрывается. Пара держит в секрете факт рождения дочери.

  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

Источник: Vanitatis
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Бразилия Алвес Дани
Комментарии (1)
Красногвардейчик
1759997000
Всех насилует, молодец...рецидивист))
