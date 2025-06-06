Раскрыты требования, которые Дани Алвес запросил у российского клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес близок к переезду в Россию.
Ранее стало известно, что 42-летний бразилец согласовал условия контракта с клубом из Медиалиги.
По информации Mash, Дани Алвес в числе прочего попросил автомобиль с личным водителем и номер в дорогом отеле.
- Дани Алвес закончил профессиональную карьеру в 2023 году.
- Футболист был приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии. В марте этого года его оправдали.
Источник: Mash