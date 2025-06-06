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  • Раскрыты требования, которые Дани Алвес запросил у российского клуба

Раскрыты требования, которые Дани Алвес запросил у российского клуба

Вчера, 12:09
4

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес близок к переезду в Россию.

Ранее стало известно, что 42-летний бразилец согласовал условия контракта с клубом из Медиалиги.

По информации Mash, Дани Алвес в числе прочего попросил автомобиль с личным водителем и номер в дорогом отеле.

  • Дани Алвес закончил профессиональную карьеру в 2023 году.
  • Футболист был приговорен к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии. В марте этого года его оправдали.

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Источник: Mash
Алвес Дани
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Комментарии (4)
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В "Спартаке" играют прост
1749206544
Бананы автоматом в контраке идут
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raritet
1749211309
Уже наши дамочки репетируют позы и с юристами изучают вопрос...
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TOMSON
1749212268
Что-то у нас медиа лига не сильно от рпл подходом отличается
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Spartak_forv@
1749215001
Бужет разрывать медиалигу,еще надо Погба заманить и Роналду лет через 5
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