Дани Алвес согласовал контракт с клубом из России

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в России.

Как сообщает Mash, 42-летний футболист согласовал контракт с клубом Медиалиги.

Сейчас стороны решают вопрос формата оплаты. Дани Алвес хочет получить всю сумма сразу, а неназванный клуб МФЛ рассчитывает разбить ее на два платежа.