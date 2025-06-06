Дани Алвес согласовал контракт с клубом из России

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в России.
Как сообщает Mash, 42-летний футболист согласовал контракт с клубом Медиалиги.
Сейчас стороны решают вопрос формата оплаты. Дани Алвес хочет получить всю сумма сразу, а неназванный клуб МФЛ рассчитывает разбить ее на два платежа.
- Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
- После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
- Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.
Источник: Mash