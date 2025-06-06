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Дани Алвес согласовал контракт с клубом из России

6 июня 2025, 11:48
2

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в России.

Как сообщает Mash, 42-летний футболист согласовал контракт с клубом Медиалиги.

Сейчас стороны решают вопрос формата оплаты. Дани Алвес хочет получить всю сумма сразу, а неназванный клуб МФЛ рассчитывает разбить ее на два платежа.

  • Алвес в последний раз выходил на поле в январе 2023 года в составе мексиканского «УНАМ Пумас».
  • После этого игрока арестовали по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Он был признан виновным и приговорен к тюремному заключению.
  • Сторона Алвеса подала апелляцию. 28 марта 2025 года Верховный суд Каталонии отменил приговор и бразилец вышел на свободу.

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Источник: Mash
Медиафутбол Алвес Дани
Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1749201181
только мошенники хотят получить всю сумму по контракту сразу...)
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k611
1749220620
У медиа клубов есть такие деньги. Лучше бы в детский футбол вкладывали. Нужна такая система подготовки футболистов как в Нидерландах например. Беда в том многим талантливым ребятам не попасть в футбольные школы из за отсутствия финансовых средств.
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