Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Марсело и Роналду могут воссоединиться в «Аль-Насре»

    «Аль-Наср» планирует подписать бывшего защитника «Реала» Марсело. Об этом сообщил испанский журналист Аарон Домингес.

    Сейчас 34-летний бразилец в греческом «Олимпиакосе».

    • Марсело может воссоединиться в Саудовской Аравии с бывшим партнером по «Реалу» Криштиану Роналду.
    • В сезоне чемпионата Греции у Марсело 4 матча.
    • Игрок стоит 2,5 миллиона евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Весь мир ждет». Роналду сегодня дебютирует в «Аль-Насре» 3
    Генсек Федерации футбола Саудовской Аравии: «Хотим видеть Месси и Роналду в одном чемпионате»
    Абубакар вернулся в «Бешикташ». Он покинул «Аль-Наср» из-за Роналду
    Источник: твиттер Аарона Домингеса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ngmnhn, 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12900

      Алексей З > ngmnhn, 46 минут назад

      Наверно уже озолотился и должен на Мальдивах загорать, что ты тут делаешь ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11