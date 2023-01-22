Марсело и Роналду могут воссоединиться в «Аль-Насре»

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«Аль-Наср» планирует подписать бывшего защитника «Реала» Марсело. Об этом сообщил испанский журналист Аарон Домингес.
Сейчас 34-летний бразилец в греческом «Олимпиакосе».
- Марсело может воссоединиться в Саудовской Аравии с бывшим партнером по «Реалу» Криштиану Роналду.
- В сезоне чемпионата Греции у Марсело 4 матча.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
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