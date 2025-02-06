Марсело объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело объявил о завершении профессиональной карьеры. 36-летний футболист опубликовал в социальной сети X соответствующий видеоролик.
- В составе «Реала» Марсело 6 раз победил в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, 2 – Кубок Испании.
- С февраля 2023 года по ноябрь 2024-го он выступал за «Флуминенсе», в котором также начинал карьеру. С бразильским клубом он выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок) Южной Америки. Также два раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и выигрывал Трофей Рио.
- Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос».
- Со сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций-2013. Является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и бронзовым – 2008-го. В 2005-м Марсело выигрывал с бразильской командой ЧМ U-17.