«Реал» на «Бернабеу» трогательно проводил Марсело из футбола

Перед дерби с «Атлетико» «Реал» устроил на «Сантьяго Бернабеу» церемонию в честь экс-латераля команды Марсело. Бразилец на этой неделе объявил об окончании карьеры.

В составе «Реала» Марсело 6 раз победил в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, 2 – Кубок Испании.

С февраля 2023 года по ноябрь 2024-го он выступал за «Флуминенсе», в котором также начинал карьеру. С бразильским клубом он выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок) Южной Америки. Также два раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и выигрывал Трофей Рио.

36-летний Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос».

Марсело вручили памятную футболку и устроили коридор почета. Игроку аплодировал весь стадион.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»