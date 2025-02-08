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  • «Реал» на «Бернабеу» трогательно проводил Марсело из футбола

«Реал» на «Бернабеу» трогательно проводил Марсело из футбола

Перед дерби с «Атлетико» «Реал» устроил на «Сантьяго Бернабеу» церемонию в честь экс-латераля команды Марсело. Бразилец на этой неделе объявил об окончании карьеры.

  • В составе «Реала» Марсело 6 раз победил в чемпионате Испании, по 5 – в Лиге чемпионов и Суперкубке Испании, 4 раза выиграл клубный ЧМ, 3 – Суперкубок УЕФА, 2 – Кубок Испании.
  • С февраля 2023 года по ноябрь 2024-го он выступал за «Флуминенсе», в котором также начинал карьеру. С бразильским клубом он выиграл Кубок Либертадорес и Рекопу (Суперкубок) Южной Америки. Также два раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и выигрывал Трофей Рио.
  • 36-летний Марсело также выступал за греческий «Олимпиакос».

Марсело вручили памятную футболку и устроили коридор почета. Игроку аплодировал весь стадион.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»

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08.02.2025 23:13
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Комментарии (1)
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Foxitkuban
1739086246
Игроки приходят в Реал и уходят. И только Модрич остается. Часть корабля — часть команды.
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